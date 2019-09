Insändare: Sveriges dyraste övergångsställe?

Vid ändhållplats Igeltjärn (linje 2) har man byggt en refug med övergångsställe och farthinder för de få avstigande, kanske 5-15 personer per vecka. Vad blir kostnaden per person för denna investering? Vad kan det ha kostat? Säkert cirka 500 000 kronor.

Det måste väl finns bättre placeringar för dessa skattepengar. Sjukvården kanske skulle behöva ett litet tillskott i stället för att några få avstigande (påstigande har ej användning av övergångsstället) får ett övergångsställe på en ändhållplats i ett villaområde.

Har dessutom sett personer som går ut bakom bussen och inte använder övergångsstället. Är detta en vettig hantering av våra skattemedel?

Men det skapar ju ett hinder för biltrafiken och då är väl kommunen nöjd.

Kommunfullmäktige har tagit beslut om det miljöstrategiska programmet som säger att Gävle kommun ska arbeta för att öka resandet med kollektivtrafik från sju till 15 miljoner resor till år 2025. Gävles befolkning ökar och fram till år 2030 ska kommunen ha en beredskap för att vi är ytterligare 20 000 nya Gävlebor.

Kommunens politiker har som målsättning att 66 procent av alla resor ska göras till fots, med cykel eller kollektivtrafik år 2030, vilket kan jämföras med år 2012 då andelen var 36 procent. Restiden är en av de viktigaste faktorerna vid val av transportmedel och för att fler ska välja att åka kollektivt behöver resan snabbas upp.

Vi bygger längre plattformar för att få plats med fler bussar eller längre bussar vilket kommer att behövas om resandet ska mer än fördubblas. Gångpassager och övergångsställen utan trafikljus har vi byggt med farthinder för att trafiksäkerheten ska vara god i anslutning till busshållplatsen.

Antalet påstigande resenärer vid hållplats Igeltjärn är i snitt under ett år ungefär 30 personer per dag. Just nu är Igeltjärn ändhållplats, men vi tar höjd för att busslinjen i framtiden kommer att fortsätta med koppling till nytt tågstopp Gävle Västra i höjd med sjukhuset och nytt verksamhetsområde ute i Tolvforsskogen.

