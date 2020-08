Insändare: Telia svarar: Vi har höga krav på sekretess

Hej!

Två tredjedelar av våra kundkontakter sker online och cirka 75 procent löser sina ärenden själva med hjälp av våra självhjälpssidor på telia.se. Vi jobbar för att hela tiden anpassa oss efter våra kunders behov. Vi har därför förstärkt vår kundtjänst under de tider vi ser störst behov av personlig support via telefon och chatt. Vår support via sociala medier är också fortsatt öppen till 21. Vår målsättning är naturligtvis att de som kontaktar oss ska få hjälp så snabbt som möjligt. Vi ser att vi kan förbättra våra förutsättningar att göra det om vi kan koncentrera bemanningen till de tider då vi har hårdast tryck.

Precis som du nämner så hittar du en mailadress till oss på vår första sida på telia.se. Denna är dock enbart till för mer generella frågor eftersom vi inte får hantera kundärenden via den eftersom den inte är krypterad. Vi har som du säkert förstår höga krav på sekretess och GDPR i kontakten med våra kunder. När man ringer in så ombeds man bland annat att legitimera sig med sitt bank-id. Så för mer kundunika ärenden är det alltså våra kundingångar – telefon eller chatt som är rätta ingångar och som du hittar exempelvis via telia.se. Man kan även skriva till oss – och då har vi vår mottagningscentral för den typen av ärenden i Luleå.

Inger Gunterberg

Telia Pressavdelning