Insändare: Tycker ni att de ska ge sig ut på stan för att skaffa bank-ID och en ny telefon just nu?

Min mamma har passerat 80. För elva dagar sedan ringde hon och ställde sig i kö för vaccin. Hon hade med glädje hört på radion att man nu släppte tidsbokningen för hennes åldersgrupp.

Sedan dess har hon suttit lugnt i båten. Hon har haft förståelse för att det tar tid att ringa till alla som befinner sig i samma situation som hon själv – en gammal mobiltelefon utan möjlighet att ladda ner bank-ID och andra appar. En läsplatta hon inte manövrerar med säkerhet. Ingen dator.

I tidningen har hon ju dessutom läst att regionen har brist på vaccin. Men så fort det kommer doser, då ska det hela ju sätta i gång på allvar.

Men så hör en kompis av sig. Även han har passerat 80 och han har också väntat på att bli uppringd. I elva dagar. Men när hans dotter var på besök har hon hjälpt honom med det bank-ID han visserligen har, men inte behärskar, och vips – han har bokat tid.

Det som förvånat honom är dock tillgången på tider. Det finns hur många som helst lediga luckor att boka. Han ska bli vaccinerad om bara ett par dagar.

Under samma tidsperiod hör vi ett rykte. Regionen har fått ett nytt direktiv. Inga spilldoser av vaccinet får slängas, allt ska fördelas ut till patienter.

Men till vilka? Kan det till och med vara så att man på en vårdcentral sitter med överblivna doser på kvällen och då ringer någon man känner, någon som kanske inte alls tillhör de prioriterade grupperna? Någon eller några som kanske inte skulle fått sin första dos förrän till midsommar?

Mina frågor till Region Gävleborg är nu följande:

Vi har ett absolut fokus på likvärdig skola – gäller detta inte vården?

Hur kan det i så fall komma sig att ni är helt tagna på sängen gällande antalet 80-plussare som ringt in för att boka tid?

Varför säger ni att det är brist på vaccin som gör att ni inte håller takten? Alla som kommer in på 1177 ser ju att det finns gott om tider att boka.

När det nu finns lediga tider, varför omfördelar ni inte resurser till att beta av telefonkön i stället?

Varför satsar ni enbart på fler digitala möjligheter till att boka tid när den ”manuella” kön är så lång att det tar veckor för er att hinna ikapp? Tycker ni att 80-plussarna ska ge sig ut på stan för att skaffa bank-ID och en ny telefon just nu?

Hur ser direktivet gällande spilldoser ut?

Vad gör en vårdgivare som har doser kvar när man checkar ut på kvällen – ska doserna kasseras eller fördelas till mottagare?

Kan ni garantera att inga spilldoser har gått till personer utanför prioriterade målgrupper?

Dotter

En alltför stor del av telefonkön är personer som inte respekterar prioritetsordningen

Svar direkt: Region Gävleborg vaccinerar mot covid-19 enligt Folkhälsomyndighetens prioritetsordning. Det innebär att vi, förutom att vi för närvarande vaccinerar viss vård- och omsorgspersonal, började med de mest riskutsatta invånarna i länet; de som bor på särskilda boenden, har hemtjänst eller hemsjukvård. Vi har även välkomnat övriga invånare över 80 år och äldre att boka tid för vaccination.

Digital bokning på webbplatsen 1177.se är vårt huvudalternativ för att boka tid för vaccination. Länets invånare förväntar sig att kunna använda digitala tjänster hos oss som vårdgivare, liksom hos andra myndigheter och tjänsteföretag.

Under pandemin öppnades en digital bokning för egenprovtagning för corona via webbplatsen 1177.se och det var naturligt att fortsätta använda samma plattform för bokning av vaccination. Cirka 100 000 gävleborgare har använt den digitala tidbokningen för egenprovtagning.

Som en kompletterande tjänst för dem som inte är digitala, erbjuder vi bokning via telefon. Här ringer man in, lämnar sina personuppgifter och blir sedan uppringd enligt turordning, när det finns tillgängligt vaccin. Det som behövs för att använda tjänsten är en telefon med knappar. Även ombud kan ringa för närståendes räkning. För digital bokning krävs personlig e-legitimation.

De två olika kontaktvägarna för bokning av vaccination skiljer sig inte från annan vård. Via personlig inloggning på 1177.se nås många vårdtjänster, och om man inte har de digitala möjligheterna kontaktar man vården via telefon.

Medarbetarna i telefonsupporten för bokning av vaccination lotsar invånaren igenom bokningen enligt samma mönster som i den digitala tidbokningen, med frågor om man tillhör prioriterad grupp och frågorna i hälsodeklarationen inför vaccination. Lediga tider delas ut från samma tidbok som på webben.

Det ligger i sakens natur att det går snabbare att boka upp en tid digitalt än via väntan i en telefonkö. Just nu är det dock betydligt fler som bokar sin vaccination via telefon, eftersom det är äldre målgrupper som vaccineras. Om vi märker att allt fler bokar tid digitalt och att det inte blir lediga tider kvar till telefonsupporten, kommer vi att justera fördelningen.

Vaccinet levereras veckovis, och vårt fokus ligger på att allt vaccin vi får ska komma befolkningen till del så snart det bara går. Därför har vi också stärkt bemanningen i telefonsupporten kontinuerligt för att säkerställa att alla tillgängliga vaccindoser bokas upp under veckans gång.

Väntetiderna i telefonbokningen har tyvärr blivit betydligt längre än vi kunnat förutspå. Det beror dels på att landets regioner fått mindre än en tredjedel av de från början utlovade vaccindoserna, dels på att en alltför stor del av telefonkön består av personer som inte har respekterat prioritetsordningen, utan ställt sig i telefonkön utan att vara berättigad till en vaccindos för tillfället. Det leder till att telefonsupporten tvingas göra många återuppringningar som inte resulterar i en bokning.

Direktivet för överblivna doser har varit detsamma från starten: överblivna doser får absolut inte kasseras, Varje dos innebär en möjlighet att rädda liv och minskad risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Direktivet följer samma prioritetsordning som för vaccinationer i övrigt, och hälsocentraler och kommuner samarbetar för att följa direktivet och ha framförhållning nog att kunna dela ut överblivna doser i prioriterade grupper.

Vi kan dock inte garantera att en medarbetare i regionen aldrig hamnar i en situation där alternativet är att kassera vaccin, och den enda möjligheten är att ge dosen till en person som där och då inte tillhör prioriterad grupp. Om det inträffar görs en utredning kring omständigheterna.

Tina Mansson Söderlund

biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg