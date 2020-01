Insändare: Undrar om inte Brynäs börjar hamna i samma situation som Leksand för några år sedan

Följer med största intresse turbulensen i vårt kära Brynäs IF. Lyssnade på en intervju med klubbdirektören Michael Campese och började fundera om inte Brynäs IF börjar komma i samma situation som Leksands IF hamnade i för några år sedan när man anställde bandyspelaren Kjell Kruse som klubbdirektör.

Det blev inte någon succé.

Börjar även se och förstå varför Västeråsspelare och ledare helt plötsligt verkar vara lösningen på alla problem i Brynäs IF. Helt plötsligt kom tre nyförvärv från VIK hockey in i Brynäs trupp vilket många förvånades över.Skulle dessa kunna bli fullvärdiga ersättare till Gundersen och Bertilsson? Helt omöjligt enligt de flesta som har lite hockeykunskap.

Nu, efter 30 omgångar ser vi resultatet. Nu spekuleras det även om nya tränare och då dyker det återigen upp Västeråsnamn.

Det kanske är dags att börja "städa" från toppen och få in en hockeykunnig klubbdirektör och inte en ledare som inte alls har det nätverk som krävs för att klara av att leda en legendarisk hockeyförening som Brynäs IF.

Brynässupporter