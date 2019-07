Insändare: Ungdomsidrotten ska inte sponsra seniorlagets utgifter

Har med stort intresse följt och läst alla turer kring Strömsbro damer i och med att nästan hela laget gick till IK Sätra på grund av av att Strömsbro inte var beredda att satsa mer pengar på sitt damlag. Intressant också att ordföranden i IK Sätras moderförening har varit tydlig med att ungdomsidrotten inte ska sponsra seniorlagets utgifter. All heder åt Martina som är före detta ordförande i kultur och fritid.

Min fråga här är varför inte fler ifrågasätter detta system där föräldrar betalar höga avgifter för sina barns idrottande, avgifter som slussas helt ogenerat vidare för att finansiera seniorlag. Hur är det till exempel i GGIK som har stans högsta avgifter. Är elitverksamheten i A-lag och akademi självfinansierade? Om inte, exakt hur mycket av kommunens ungdomsstöd och föräldrars avgifter slussas vidare till att sponsra GGIK A-lag och akademiverksamhet? Hur är det i Runsten som har nästan lika höga avgifter?

All heder till Strömsbro och IK Sätra som är tydliga med att ungdomars idrottande inte ska vara en mjölkko för att finansiera senioridrottande. Även Brynäs hockeyverksamhet är ett föredöme inom detta område. Vad säger förresten politikerna i nämnden för kultur och fritid, tycker ni det är ok att kommunala medel som ska finansiera ungdomsidrott istället fungerar som förtäckt elitsponsring. Om ni tycker att detta inte är ok, hur ska ni stoppa detta?

Idrottsmamman