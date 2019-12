Insändare: Utgångspunkten är att vi litar på vårdnadshavarens uppgifter

Svar till ”Undrar”: Ja, det är helt riktigt som du skriver – de flesta vårdnadshavare följer de regler som finns angående vistelsetid i våra förskolor. Våra regler följer självfallet det som finns reglerat i skollagen vilket innebär följande rättigheter:

Om man arbetar eller studerar. Det är arbetstid/studietid som avgör tiden för hur länge barnet får vara i verksamheten.

Om man arbetar kvällar, nätter eller helger. Våra verksamheter är öppna vardagar mellan 06.30 och 18.30. Om man arbetar kvällar, nätter eller helger och behöver barnomsorg under den tiden kan man ansöka om nattomsorg.

Om man är arbetssökande. Om någon av vårdnadshavarna är arbetssökande får barnet vara i barnomsorg på vardagar mellan 09.00 och 14.00. Man har också rätt till barnomsorg annan tid under dagen om man behöver det i samband med ett arbetssökande, till exempel om man ska på en anställningsintervju.

Om man är föräldraledig med ett syskon till barnet gäller att man under den första månaden efter syskonets födelse har rätt att ha det äldre syskonet på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen samma tider som vanligt. Att man en månad efter syskonets födelse och resten av den tid man är föräldraledig har rätt att ha det äldre syskonet där högst 15 timmar per vecka. Man har också rätt att under grundskolans jul- och sommarlov ha syskonet där tre timmar per dag, mellan 08.00 och 11.00.

Min erfarenhet är att det oftast finns en förklaring när vi upptäcker och ställer frågor kring uppgifter som kanske har förändrats sedan starten hos oss i någon av våra verksamheter. Utgångspunkten är att vi litar på att vårdnadshavare gör rätt och har informerat biträdande rektor om tillfälliga förändringar.

I de fall du som pedagog funderar ska du vända dig till din närmaste chef som då tar frågan vidare. Det är lika viktigt för vår relation till berörd vårdnadshavare som till alla övriga.

Camilla Larsson

verksamhetschef förskola Utbildning Gävle