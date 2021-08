Insändare: Vad händer när någon av misstag gräver av ledningen?

Telia via mobilnätet och Micro nät direkt från mast. Deras signaler kommer via luften som förefaller vara mer vettigt än att gräva ledningar i jorden kors och tvärs över åkrar och vägar. Gavlenet, Open Infra, IP Only och allt vad bolagen heter som var först ut har nu ”vunnit” första ronden. Fungerar det luftburna systemet som bolagen hävdar har ju hushållen som betalat omkring 25 000 kronor för grävning dragit en nitlott av stora mått. De stora vinnarna just nu är entreprenörerna som har grävt, i Ockelbos fall balter från våra grannländer.

Dessutom läste jag att ett bolag som heter Starlink ska sända upp många små satelliter på olika höjd i rymden, och när det är gjort kommer de att täcka alla ”vita fläckar” på hela jordklotet. För mig verkar det vara den slutliga lösningen på internetuppkoppling. När man läser detta förefaller ju grävning av fiber vara totalt förlegat, och vad händer när någon av misstag gräver av eller saboterar ledningen? Det kommer absolut att inträffa. Vill inte påstå att kunderna blivit lurade, men inte långt ifrån, för bolagen måste ju ha vetat om vad som var på gång.

De största vinnarna är ändå de som avvaktat