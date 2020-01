Insändare: Vad har hänt med Gävles elitklubbar?

Det måste vara fel människor som leder och ansvarar för att Gävles tidigare så framgångsrika elitklubbar, Brynäs IF och Gefle IF, går kräftgång i seriesystemet. Inga namn, men var fanns "GIF-hjärtat" sedan Per Olsson lämnade Gefle IF?

In kom alla möjliga VD:ar och sportchefer utan "GIF-hjärta". Hur blir det 2020? Ingen tränare för A-laget och inte något fullt lag heller nu när hårdträningen ska börja. (Åtminstone saknar jag information om läget)

Det måste också vara fel människor som leder och ansvarar för Brynäs IF, SHL:s sämsta lag för närvarande. Naturligtvis skönt för andra lag att veta, att även om spelet hackar, så har vi i alla fall tre poäng att håva in när vi möter Brynäs.

Hur kan ett lag på kort tid bli så dj-a dåligt? Fel ledning eller fel spelare? Glappet i tabellen är redan så stort, att någon slutspelsplats är inte att tänka på. I stället får man rikta in sig på kvalspel.

Det är pinsam PR för Gävle och för våra idrottsledare. Såg i GD för några dagar sedan att några tidigare spelare och ledare i Brynäs besökt Thure Wickbergs grav, den dagen han skulle fyllt 100 år. En fråga: Kunde ni se om han vred sig i graven? Jag tror att han gör det.

Alla vi supportrar till både GIF och Brynäs hoppas givetvis på en positiv utveckling under 2020, men just nu känns allt tungt, tungt, tungt.

Hasse