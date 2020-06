Insändare: Var skulle de rondellerna få plats?

Svar till "Positiv" som tror att trafiken skulle fungera bättre med rondeller på Fältskärsleden från utfarten från Öster till Dalapalatset. Spännande! Var skulle de rondellerna få plats?

Som du säger så rullar det vissa tider långsamt och med köer trots rondeller från Österbågen till Hemlingby köpstad. Skulle det fungera bättre på Fältskärsleden?

Nej jag kan inte få ihop det! Vad Gävle behöver är fler in- och utfarter där man slipper köra in i "gröten". Ska man från till exempel Bomhus ut till Hille så måste man in förbi brandstationen och sedan via Näringen.

Där skulle det göra mycket om en väg drogs från Alderholmen direkt till Näringen. En stor del skulle välja den vägen och trafikproblemen skulle lätta. Det är en nödvändig lösning som bör genomföras.

Öppna inte på Öster vid bussgatan. Trafiken skulle bli för hög och och området osäkert. Det ligger en förskola där och många barn rör sig i området. Då skulle det vara bättre att lägga en jordhög där som stoppar all trafik så det slipper bli en genomfartsled.

Bussgatan användes flitigt av bilister när hindret var trasigt. Folk köade för att komma förbi med sina bilar och fort gick det. Livsfarligt!

Men det finns en enklare lösning som är så mycket miljövänligare och det är att ta bussen till jobbet, skolan eller träningen. Mindre trafik på vägarna, mindre stress, mindre miljögifter och ingen ny bro!

Inte lika positiv som "Positiv"