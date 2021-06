Insändare: Varför har Brynäs IF hamnat där man hamnat?

Vi som följt Brynäs IF under längre tid och som har ett stort hockeyintresse har funderat många gånger över värvningar som skett till Brynäs IF. Kan det vara så att styrelsen gjorde lika med Mikael Campese tidigare som man nu gör med klubbdirektörs-konsulterna att det är "fria händer" som gäller?

Då förstår vi att en klubbdirektör helt utan hockeykompetens värvar i "sitt nätverk" och då blev det Västeråsare! Alexander Lindelöv, Lucas Zetterberg och Josef Ingman samt kommunikationschefen Kevin Johansson. Ingen av dessa fyra platsade i Brynäs och har lämnat sedan länge.

Och hur mycket visste klubbdirektören om Patrik Berglund när han uppmanade om medlemmarnas pengar till den värvningen?

Vis av erfarenheten kan vi bara hoppas att styrelsen väntar med de flesta tillsättningar till efter kommande årsmöte? Det är den styrelsen som har ansvar för det kommande året!

Bedrövad Supporter