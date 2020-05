Insändare: Varför har man fällt en massa träd vid Hälsans stig?

Vad är syftet med den massiva avverkningen vid Hälsans stig?

Jag tänkte ta en vårpromenad längs Hälsans stig, den blev inte alls så avkopplande som jag tänkt. Med häpnad och sorg kunde jag konstatera att en massiv avverkning skett ovanför badplatsen.

Stubbar i mängd längs hela gränsen mot kyrkogården vittnar om motorsågarnas framfart. Träd och buskar på båda sidor om staketet har mejats ner. Bullret från Västra vägen är nu mycket mer påträngande än tidigare. Inte bara buller kommer nu att nå alla som vill promenera, bada, sola, leka och träna på platsen utan också damm och hälsovådliga partiklar från biltrafiken.

Att buller har en negativ inverkan på hälsan är väl belagt och luftföroreningar orsakar tusentals dödsfall per år. Att dessutom tvingas titta rakt in på kyrkogårdens upplag av kasserade gravstenar under promenaden är inte heller särskilt upplyftande.

Vem ansvarar för denna avverkning, vad är syftet och hur har man tänkt? Hur kan detta vara förenligt med miljötänkande och omsorg om människors hälsa?

Camilla Dal

Svar direkt: Buskaget föryngras och ekarna gynnas

Med Länsstyrelsens tillstånd har Svenska kyrkan i Gävle tagit ner cirka 250 lindar vid den Gamla kyrkogården. Syftet är att ta ansvar för miljön både genom att se till att träden föryngras och att kyrkogårdens nuvarande stil behålls.

Lindarna planterades som en häck för ungefär 40 år sedan. De har sedan blivit höga med kala stammar. Genom att nu ta ner träden behålls växtlighet samtidigt som buskaget föryngras. De stora ekarna kommer också att gynnas av detta.

Det bästa för kyrkogården är att träd beskärs på höst och vinter, då är det mindre att göra än på vår och sommar. När vårsolen sedan tittar fram och växtligheten lyser med sin frånvaro ser det kanske kalt ut, men när grönskan och vårvärmen når våra breddgrader kommer det ganska snart att bli lite mer lummigt.

Roger Bergel

kyrkogårdschef Svenska kyrkan i Gävle