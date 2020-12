Insändare: Varför inte göra som förr, låta spelarna lägga upp taktiken?

Leif Boork. Roger Melin. Magnus Sundqvist. Tommy Sjödin. Listan kan göras ännu längre. När det går dåligt för Brynäs tvingas coachen bära hundhuvudet. Om det hjälper? Tveksamt. Symbolpolitik utan praktisk betydelse.

Vad med Peter Andersson som hälsades som "frälsare"? Om honom har det sagts att han är som en ångvält. Som det står i amerikanska managementböcker: "My way or highway." Vad är det för ett gammaldags, mossigt ledarskapstänkande?

Men kanske det vi ser effekten av på isen. Är spelarna rädda för ångvälten? Rädda begå misstag och förarga "pappa" i båset där med bister min? "Management by fear" som det heter i samma managementböcker.

Det ser ju för gräsligt ut. Inget system. Ingen organisation. Ett mentalt stukat lag på väg mot förnedrande kvalspel.

Varför inte låta coachen bli tränare och spelarna kollektivt bestämma taktiken, ta ett kollektivt ansvar? Att bänka enskilda som Andersson gör sänker lagmoralen.

Jag vet att jag är en nostalgiker. Men var det inte så Brynäs gjorde under de segerrika åren och som var framgångsreceptet? Spelarna skötte det taktiska, tränaren var blott tränare. Sandlin dessutom en lysande föreläsare, minns samurajföredragningen för spelarna.

Pröva, Sundlöv! Sämre kan det ju inte bli.

Lasse Ekstrand

före detta ledarskapsföreläsare på Högskolan i Gävle