Insändare: Varför inte sätta in hemvärnet för att bevaka Sätra?

22 bilar har enligt uppgift de två senaste nätterna stuckits i brand i Sätra. I GD ser jag Jörgen Edsvik tala om "planering". En förebyggandechef, jo titeln lyder faktiskt så, det är inget skämt, inom det sociala är lika svävande. Med andra ord: Inget händer.

Men, herregud, läget är ju akut! Ska de boende tvingas ta lagen i egna händer? Polisen har fullt upp. Väktare kan knappast anlitas dygnet runt.

Min framlidne far Gösta var aktiv inom hemvärnet i Sandviken. Det var rejäla krutgubbar, det! Varför inte sätta in hemvärnet i Sätra? Det handlar väl just om att värna hem? Alternativet är medborgargarden. Och de lär väl dyka upp snart.

Lasse Ekstrand