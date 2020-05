Insändare: Varför inte ta konsekvenserna och slopa sportsidorna?

I avsaknad av sportnyheter har sportsidorna de senaste veckorna fyllts med gammal skåpmat, historiska reportage och bilder som täcker halva tidningssidan. Bottennappet är nog reportaget hur Brynäs elitherrar undviker sprida coronasmitta i omklädningsrummet efter träning. Varför inte ta konsekvenserna av att all elitsport är stoppad på nationell och internationell nivå och inte skriva alls, spara på tidningspapper och permittera några sportjournalister eller skriva om något som är relevant? Det kan inte vara ett övergripande mål att fylla tidningssidor.

Sportvän

Svar direkt: Ja, det pågår inte många sportsliga evenemang just nu vilket gör att vi kan skriva om idrott ur andra vinklar än normalt för de många läsare vi har som vill läsa om just sport och människorna inom idrotten. Men vi har förändrat innehållet genom att dessutom minska på antalet sportsidor, vi har permitterat journalister och vi har sportreportrar som även ägnar sig åt annan journalistik än sport just nu eftersom coronakrisen påverkar idrotten så kraftigt.

Katarina Ekspong

chefredaktör och ansvarig utgivare