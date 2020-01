Insändare: Varför klimatåtgärder, när klimatförändringarna inte har orsakat några bevisbara problem?

Pontus Björkman kommer med flera påståenden som behöver bemötas.

Han skriver om monsterbränder, orkaner och extremtorka som om det vore något nytt, eller i varje fall något som blir allt vanligare.

Antalet rapporterade naturkatastrofer är samlade i en databas som kallas EM-DAT, eller International Disaster Databse. Länge förblev de flesta naturkatastrofer orapporterade, men sedan 2000 kan vi utgå från att alla kommer med i statistiken. För torka, inträffade i världen i genomsnitt 17 fall under 2000-talets första årtionde, och 16 under det andra. För bränder i skog och mark, är motsvarande siffror 14 respektive 9. Orkaner håller myndigheter i USA reda på. För de två årtiondena hittills detta århundrade, är genomsnittsantalet per år 15 respektive 14. 2019 var antalet orkaner ovanligt få.

Vad gäller korallrev, är rykten om deras nära förestående död betydligt överdriven. Korallrev har funnits i en halv miljard år och då upplevt massor av klimatförändringar, många av dem snabbare än de moderna. De klarade sig när världens hav var ungefär 10 grader varmare än idag.

Glaciärerna har smält i 16 000 år nu, med avbrott under vissa perioder. Det senaste avbrottet slutade i mitten av 1800-talet och flertalet glaciärer har alltså minskat sedan dess. Alltså med början innan växthusgasutsläpp kan ha haft något med saken att göra.

Vare sig världen eller dess klimat har någonsin varit stabil. Förändring är det som gäller. Klimatet har även förändrats sedan den senaste istiden tog slut för 12000 år sedan. Det var varmare än nu för 6-7000 år sedan.

Varför ska vi ta till klimatåtgärder, när klimatförändringarna inte har orsakat några bevisbara problem?

Lars Kamél