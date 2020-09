Insändare: Varför ska Brynäs IF lämna ut uppgifter om lönerna för sina anställda?

Svar till Brynässupporter: Varför ska Brynäs IF lämna ut uppgifter om löner för sina anställda och vad vet du om spelarnas solidaritet? Det finns ett individuellt avtal mellan Brynäs IF och respektive spelare och jag förstår inte varför detta ska lämnas it till allmänheten. Det finns väl inget företag som går ut med sina anställdas löner. Om du är nyfiken så kan väl köpa taxeringskalendern. Att ge bidrag till klubben är helt frivilligt. Detta har klubbdirektören klart sagt. De som inte vill eller inte har råd döms inte för det. Ett avtal är mellan två parter och är ingen offentlig handling. Du kan ju kontakta de andra SHL-klubbarna och fråga om deras spelares löner.

Stiganders