Insändare: Varför ska den som redan bidrar med så mycket betala ännu mer?

Svar till lassE som vill höja inkomstskatterna: Det är uppenbart att du tillhör dem som anser att hela lönen är statens egendom. Efter att staten har tagit det man anser sig behöva så tillåts resten gå vidare till individen.

Jag däremot anser att lönen tillhör individen. Sedan bidrar individen till våra gemensamma behov och svaga i samhället genom att betala en del i skatt. Och frågan är hur mycket som är skäligt att respektive individ förväntas bidra med.

Skatten är som vi vet procentsatser av inkomsten. Tar några exempel från Gävle kommun: Vid månadsinkomst på 22 000 så bidrar man med 59 160 kronor per år. Vid 55 000 i månaden, det vill säga vad som antagligen kallas höginkomsttagare, så bidrar man med 216 732 per år. Och det fåtal som tjänar 150 000 per månad, det vill säga företagsledare och hockeyspelare, bidrar med 864 384 per år.

Behoven i samhället är oändliga så det krävs som du skriver att politikerna prioriterar skattemedlen rätt. Men varför ska den som redan i dag bidrar så mycket, betala ytterligare genom en högre procent av sin lön än den som bidrar mindre? Det är knappast rättvist.

Tobbe