Insändare: Vem trodde att företagande, energi och sjukvård kunde splittra allianspartierna?

Oavsett vad man tycker om Alliansen (eller tyckte) så måste man erkänna att den var framgångsrik. Partierna som ingick kunde vinna val och inflytande och ge sina väljare reformer. Utan Alliansen har partierna inte längre något inflytande.

Det märkliga är att de gamla allianspartierna nu gör allt för att förstöra relationen och framtida inflytande för sina väljare. Ta bara vad som pågår i Gävle.

Under lång tid har M, KD och L motarbetat en stor framtidsinvestering i form av modern energiproduktion via vindkraft till havs. En investering som deras gamla allierade C har kämpat hårt för. Här slås en stor spik i kistan för Alliansens trovärdighet på områden som energi, företagande och arbetstillfällen. Det var ju tidigare kärnan i Alliansen.

En annan jätteinvestering som slår en kil i relationen är Gävle sjukhus. Samma dag (5 maj) som GD skrev om vindkraften, kunde man läsa hur M, KD och L tar avstånd från investeringen som C och andra vill göra vid Gävle sjukhus.

Jag vet inte om de tre gamla allianspartierna kommer att lyckas stoppa investeringen, trots att sjukvården behöver allt stöd som kan ges i form av lokaler och byggnader. Men med ett så hårt tonläge som användes mot investeringen antar jag att man kommer att göra vad man kan för att stoppa, fördröja och förhindra.

Oavsett vad man tycker politiskt så reagerar nog många på det som sker. Ingen trodde att det var satsningar på företagande, energi och sjukvård som skulle utgöra stötestenarna.

Ur led är tiden