Insändare: Verket Havsgrupp finns med i Gävle kommuns plan för vård och underhåll

Konsten är en del av vårt gemensamma kulturarv och har av tradition en viktig plats i Gävles stadsmiljö. Runt omkring i Gävle kommun finns cirka 330 olika verk av både svenska och internationella konstnärer. Att vårda och underhålla dessa är viktigt.

Under perioden 2020–2021 pågår därför en särskild riktad insats för att restaurera upp och vårda ett urval av våra offentliga konstverk vilket har uppmärksammats mycket i lokal media. Vissa konstverk monteras tillfälligt ner för att sen komma tillbaka i betydligt bättre skick än innan, medan andra skulpturer restaureras direkt på plats, vilket har skapat nyfikenhet bland invånare. Arbetet sker framför allt under vår, sommar och höst och i samband med detta arbete ses även bassängernas vårdbehov över.

Verket Havsgrupp av Olof Hellström (förvärvad 1967) på Södermalmstorg finns med i Gävle kommuns fortsatta plan för vård och underhåll av den offentliga konsten.

I Stenebergsparken finns en populär plaskdamm där vatten fylls upp och töms varje dag under sommaren. Att vattennivån är låg är en säkerhetsfråga då platsen är obemannad. På Stortorget finns annars en uppskattad fontän som skjuter upp vattenstrålar från marken. Den har använts flitigt av barn under sommarens varma dagar.

Förslag och önskemål om bland annat nya vattenkaskader och fontäner kan lämnas in digitalt via kommunens webbsida www.gavle.se under fliken ”Tyck till och påverka”.

Gävle kommun

Livsmiljö Gävle