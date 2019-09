Insändare: Vet de som bestämmer verkligen vad vård i livets slutskede innebär?

Angående hospicedebatten: Under många dagar har jag läst och följt alla utmärkta inlägg om vikten av ett fungerande hospice i Gävleborg. Nu undrar jag varför det händer så lite i frågan.

Har de som bestämmer i Region Gävleborg verkligen satt sig in i och förstått vad vård i livets slutskede innebär? Som vårdlärare för blivande sjuksköterskor reste jag under flera år i med dem under deras sista termin till England för att ta del av hur sjuksköterskeutbildningen är där.

Vi har bland besökt olika sjukhus och talat med vårdpersonal. Bland annat har vi besökt på ett hospice där vi fick ta del av personalens och patienternas synpunkter.

Jag ser fram emot att det verkligen händer något i Gävle.

Gilbert Ljunggren

leg. sjuksköterska och f.d. vårdlärare