Insändare: Vi är oroliga för smitta när vi ska ut på praktik

Region Gävleborg rapporterar om att smittspridningen i länet ökar. Trotts detta ska vi förskollärarstudenter på Högskolan i Gävle ut på praktik (VFU) under vecka 10. Vi är cirka 60 personer i bara campusklassen som ska ut på olika förskolor och blanda oss med personer vi vanligtvis inte träffar (även distansklassen ska ut samtidigt).

Vi har inte fått någon uppmaning om att isolera oss innan vi placeras ut på alla olika förskolor, vilket jag tänker kan vara en fördel för att förhindra smittspridning.

Tidigare har rektorn på Högskolan i Gävle beslutat att högskolan kommer att anpassa sig till pågående pandemi. Däremot kommer inga förändringar att ske för oss studenter som ska ut på VFU. Rutinerna gällande frånvaro från VFU kommer dessutom att kvarstå, trots regler om att stanna hemma vid minsta tecken på symptom.

Vi studenter får inte vara sjuka en enda dag utan att behöva ta igen den dagen, vilket innebär att vi behöver ta igen dessa sjukdagar under nästkommande kurs. Alltså mitt under en kurs när vi har ett kommande examensarbete att skriva, seminarier, föreläsningar, redovisningar och andra uppgifter som ska lämnas in.

Värt att nämna är då att missar vi en obligatorisk föreläsning, seminarium eller redovisning så måste vi även ta igen den vid annat tillfälle. Detta känns som en ond cirkel. Det finns inte heller några restriktioner angående att vi får, bör, ska använda oss av visir eller munskydd ute på praktiken.

Vi är många studenter som är oroliga, rädda och stressade.

Förskollärarstudent