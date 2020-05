Insändare: Vi borde oroa oss över politikerna som ska besluta om vindkraften

Alla som hörde SVT Gävleborgs inslag i torsdags morse måste undra vad som pågår. Ett nystartat aktiebolag med 50 000 kronor i aktiekapital ansöker om att få bygga vindkraft i havet för många miljarder kronor. I intervjun kan vd inte redovisa varifrån pengarna har kommit som bekostat flera års kampanjande inför ansökan och framför allt inte varifrån alla miljarder ska komma till själva bygget.

I Gävle borde vi även oroa oss över de politiska beslutsfattarna som för all framtid nu beslutar om den otroliga miljöpåverkan vi och kommande generationer ska leva med om den ofantliga vindkraftparken tillåts.

Dessa lokala politiker verkar vara helt bundna till den symbolpolitik som partiledningen i Stockholm fastslår och inte basera besluten för kommuninnevånarnas bästa.

När Erik Holmestig, C, skämde ut sig vid fullmäktigemötet 30 mars så att han därefter fick be om ursäkt visar det vilka kvaliteter vi styrs av. Efter att Vision Jungfrukusten redogjort sakligt och sitt välarbetade medborgarförslag snäser han av med att likna det med ”värsta skämt” och ”tidningen Mad”! De som röstat in honom i kommunledningen kan gå in och själva höra detta på kommunens videolänk från mötet.

Kransalgen