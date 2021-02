Insändare: Vi gör anpassningar för utbildningen med anledning av pandemin

Svar till Förskollärarstudent: Högskolan i Gävle och förskollärarprogrammet arbetar för att skapa förutsättningar för studenter att kunna genomföra utbildningen även under pågående pandemi och i möjligaste mån under normal studietid.

I utbildningen till förskollärare ingår teoretiska delar, som under rådande pandemi examineras på distans, men också praktiska delar som genomförs och examineras genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) på förskolor. Kommuner och skolhuvudmän (som är en del av lärarutbildningssystemet) arbetar för att kunna ta emot lärarstudenter under VFU vid de tillfällen som planerats enligt utbildningsplanen.

I nuläget finns inga riktlinjer om att VFU inte kan genomföras med anledning av pandemin. Däremot ska studenten följa lokala riktlinjer och bestämmelser beträffande pandemin som gäller i den kommun och hos den skolhuvudman studenten har sin VFU-placering, vilket kan se olika ut i landet.

Inom utbildningen görs anpassningar med anledning av pandemin. Studenter har till exempel möjlighet att starta höstens kommande teoretiska kurs redan under våren. Det ger flexibla möjligheter till teoretiska studier under den tid då studenten inte kan genomföra VFU och möjlighet till att ta igen frånvaro även under hösten. Frånvarodagar planeras och genomförs i relation till när övriga examinationer sker.

Anna Eriksson

utbildningsledare förskollärarprogrammet

Britt-Marie Sandin Andersson

utbildningsledare VFU