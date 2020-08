Insändare: Vi kämpar enligt devisen "Det är aldrig för sent att ge upp"

Svar till Topelius: En gång med nybörjarens naiva entusiasm undertecknade jag en insändare med pseudonymen Einstein. Då blev jag av redaktören helt riktigt tillrättavisad om att inte använda framstående kändisars namn.

Därför ställer jag mig frågande till insändaren med pseudonymen Topelius. Dessutom är ordvalet i insändaren av sådan karaktär att den kan uppfattas ovärdig en känd finlandssvensk författares image.

Nåväl, då insändaren håller bevarandet av grönområden i tätortsnära områden levande, besvarar jag frågan insändaren ställer. Hur kan jag veta att alla i nya Klockgjutareparken funnit sig tillrätta? "Jo, därom kan jag ge besked,

Om herrn så vill, ty jag var med." (Citat hämtat från Runeberg, en annan berömd finlandssvensk författare.)

Jag frågade helt enkelt Alla, Jag intervjuade också Någon, Ingen och Vemsomhelst om deras synpunkter på de förtätningar som skett av grönområden i stadskärnan söder om Gavleån.

De ansåg, som jag gör, att grönområden i tätortsnära områden är extremt viktiga i växande städer. Men då YIMBY (yes in my backyard) representeras av profitörer och NIMBY (not in my backyard) av proletärer, medborgare som önskar hålla avstånd utan munskydd, vinner den första gruppen som regel. VSBÖ (vi som blev över) kämpar vidare enligt mottot "Det är aldrig för sent att ge upp."

Zakrajo Topelio