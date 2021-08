Insändare: Vi nyblivna mammor kräver konkreta åtgärder

Jag är en av de mammor som fött barn 2021 och är dessutom medlem i den nämnda Facebookgruppen. Trots knappa dygnet på BB-avdelningen delar jag flera av de vittnesuppgifter som skildras i artikeln; vi kände oss bortglömda, i vägen och fick olika bud om saker och ting.

Förhoppningen med att så många delade med sig av sina privata upplevelser från tiden på BB var att belysa de problem och brister som finns i hopp om förändring, för såväl patienter som personal. Personalen på BB-avdelningen larmade redan i april om sin ansträngda arbetssituation i en artikel i GD.

Uttalandet av vårdenhetschef Johanna Belachew som svar på de negativa upplevelserna väckte många reaktioner och bidrog till besvikelse hos flera av de nyblivna mammorna i den nämnda Facebookgruppen. Johanna menar att ledningen känner till kritiken och förklarar bakgrunden till den rådande situationen, men ingenstans kan vi utläsa vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att få till en förändring.

Johanna inleder med att hon inte vill bortförklara någonting men flera av mammorna upplever Johannas uttalande som just bortförklaringar och känner sig därmed negligerade i sina vittnesmål och upplevelser. Det är naturligtvis glädjande att gynpatienterna gynnats av den omorganisation som beskrivs ha skett och föranlett den rådande situationen, men det är ingen tröst för alla de nyblivna mammor som nu har med sig negativa upplevelser från tiden på BB-avdelningen till följd av bristande vård. Att ställa två patientgrupper mot varandra på det viset är inte försvarbart.

Johanna uttrycker att man ska känna sig trygg när man är inom förlossningsvården – både före, under och efter förlossningen. Men alldeles uppenbart är det flertalet nyblivna mammor som upplevt motsatsen. Vi anser att det är fullkomligt oacceptabelt att behöva känna sig otrygg, bortglömd, rädd, i vägen och få ett bristande bemötande på BB-avdelningen – en plats dit man ibland kommer efter en nio månader lång, svår graviditet eller en traumatisk förlossning. BB-avdelningen ska vara en trygg plats där det ges god och professionell vård under en av de viktigaste stunderna i livet när man just fått möta sitt nyfödda barn.

Nu har både personal och patienter larmat om situationen, och det har framkommit att ledningen är medveten om problemen. Vi nyblivna mammor kräver nu att ledningen omedelbart ger besked om vilka konkreta åtgärder som kommer att vidtas för att förbättra situationen för såväl personal som blivande föräldrar som kommer att vårdas på BB-avdelningen framledes!

Kajsa Andersson