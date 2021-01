Insändare Vilken förfärande kulturskymning!

Det finns många exempel på den kulturskymning som numera råder i vårt land. För några år sedan lades Evert Taubes Värld på Liseberg ner. Det berodde troligen på att nya chefer tillträdde, och dessa verkade inte ha så stort intresse av vår nationalikon som lär betyda enormt mycket för en stor del av Sveriges befolkning. Samma sak på Skansen: Under många år var Taubedagen en stor höjdpunkt i slutet av sommaren, men för något år sedan upphörde det.

Nu blir jag förfärad över att det unika Jussi Björling-museet i Borlänge kommer att stängas vid årsskiftet, något som kultur- och fritidsnämnden beslutat. Skälet är dels ekonomi, dels vikande besökssiffror. Driften går på cirka en miljon kr per år, vilket inte borde vara något större problem, kan jag tycka.

Jag är övertygad om att kommunen slänger bort väldigt mycket pengar på onödig verksamhet, något som sker i många kommuner. Museet bör givetvis ses som en stor tillgång, inte som en belastning. Satsar man på det, borde det ge mycket intäkter.

Det borde vara en stor möjlighet att locka turister med en världsberömd sångare, så jag kan undra hur man marknadsför muséet. På kommunens hemsida under rubriken Sevärdheter borde det vara en bild av Björling, men i stället är det en bild av ett rött hus, och Björling är inte ens omnämnd. Under rubriken Uppleva och göra nämns flera unga artister, men inte världsberömde Björling. Under rubriken Kultur är han förvisso omnämnd.

Man har tänkt flytta en del material till stadsbiblioteket, där man knappast får plats med de fantastiska dräkter som Björling bar på scen. Det är många år sedan jag besökte museet, men minns ännu hur hänförd jag var av att se kostymerna och andra klenoder från den enastående karriären.

Jag kan tycka att alla Borlängebor, inklusive kommunledningen, borde vara väldigt stolta över stadens store son, som anses vara världens främste tenor. Hur resonerar man i Borlänge när man har ett fint museum över denne gigant och inte verkar satsa så mycket på det? Finns det något annat som kan locka turister till den stan?

Det är en stor skandal att flera av våra främsta kulturpersonligheter behandlas på detta nonchalanta vis, att de styrande är så omdömeslösa och inte tycks begripa deras enorma betydelse för, i Taubes fall åtskilliga människor i Norden, och i Björlings fall otaliga operaälskare i hela världen, liksom åtskilliga svenskar som inte brukar lyssna på opera. Vad vore julen utan O, Helga natt?

Henrik Scheutz