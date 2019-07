Insändare: Vilket fjäsk för kungahuset

Nu har det hänt igen, nämligen ett fjäskande för kungahuset. Den här gången är det prinsessan Estelle, 7 år, som har fått komma in på konsert med Metallica där åldersgränsen var satt till 13 år. Efter att kommunen begärde in uppgifter från arrangören så kom det fram att det fanns ett rum som egentligen inte var till för besökare utan det bara fanns där just då och att ljudnivån var inom gränserna. Enligt uppgift så var det flera barn som ville gå och lyssna på sina idoler men fick nobben på grund av åldern. Varför fick inte dessa barn tillträde till detta rum? Det pågår ett evigt fjäskande för denna familj dagligen och ingen bryr sig, varför?

Rojalist