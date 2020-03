Insändare: Vindkraften gör slut på turismen och havsörnarna

Under flera år har havsörnar matats för att rädda stamman. Nu vill man ta död på dessa fåglar med vindkraftverken. I Norge har under ett antal år mer än 100 havsörnar dödats. Dessutom flera andra fågelarter. Man räknar med tio dödade havsörnar per år. Häckningarna har radikalt minskat för alla fågelarter. Detta i en vindkraftspark efter kusten. Vill vi ha så efter gävleborgskusten?

Mellaneuropas invånare söker sig till våra trakter för att uppleva lugnet och tystnaden i vildmark och hav. Vindkraften är inte tyst. Vid gynnsam vind hörs ljudet kilometervis. Kommer turister ändå hit? Knappast. Turismen genererar pengar och arbete, det blir antagligen slut.

Vingarna på kraftverken går inte att återvinna. I USA finns stora soptippar med uttjänta vingar, eller så grävs de ner i jorden.

Arbetstillfällen under byggtiden gynnar inte oss här. Utländska arbetare från Ryssland, Danmark, Polen, Finland med flera länder gör jobben. Enligt uppgift lär det endast efter 15 år vara så mycket sprickor i fundamenten att rivning av kraftverken blir aktuell.

Vindy