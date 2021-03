Insändare: Vinsten på en öl för 50 kronor är två-fem kronor

Ja du "Kung i baren", hur kan restaurangägare gnälla så om pandemirestriktionerna?

Om vi börjar med den oerhörda marginalen som finns på en öl som man säljer för 50-80 kronor, enligt dig, så verkar du tro att det är ofantliga summor man får över.

Vi bryter ned det hela och tar en öl på 50 kronor. Av dessa 50 ska staten ha tio kronor i form av moms. Då återstår då 40 kronor. Inköpet ligger oftast i snitt på 20 kronor exklusive moms för en öl man säljer för 50. Då har vi 20 kronor kvar på den ölen.

Men sen vill man gärna ha den serverad kall, upphälld i ett glas och givetvis vill man ha en sittplats att sitta och dricka upp denna öl på. Det innebär kostnader för kylar, el, personal, hyra, disk samt städning. Den ofantliga summan restaurangen har kvar är oftast runt två-fem kronor på en öl man säljer för 50 kronor.

Med denna vinst så tycker du att restaurangen kan vara stängd ett helt år utan att det går någon nöd på densamma. M

in restaurang har fasta kostnader, om man bortser från löner etc, på 100 000 kronor i månaden. Det blir 1,2 miljoner på ett år. Vår årliga vinst under ett normalår är runt 400 000 kronor, men det är när det inte är restriktioner eller någon pandemi. Dessa pengar brukar vi dock investera i företaget för att förbättra verksamheten med nya pumpar, ommålning, nya möbler etcetera.

Det är definitivt inte en lukrativ affär att driva en restaurang. Och under en pandemi med restriktioner utan ekonomisk hjälp (nej, den så kallade hjälpen som regeringen säger att de ger branschen finns inte – det är en politiskt floskel) så är det en katastrof.

Sen att man blir utslängd på en restaurang för att man är för berusad (hos oss har det hänt sex gånger på de senaste tre åren) beror snarare på gästens alkoholproblem än restaurangen.

Anders Nylén

restaurangägare