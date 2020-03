Insändare: Walk of Fame är en bra idé men varför bara 17 personer?

Idén med Walk of Fame på Drottninggatan är väldigt bra men när jag fick reda på att det skulle bara vara 17 personer blev jag brydd. Jag har tänkt mycket på det här och har skickat in tio förslag. Jag har gått fram och tillbaka många gånger mellan Centralstationen och Norra Rådmansgatan. Det finns plats för minst 50 personer! Bara 17 är skrattretande och kan knappast kallas för en promenad. Det ska vara sakligt och intressant och bidra till Gävles historia och stolthet. Varför gör det inte på rätt sätt även om det kostar lite mer? Det kommer att se fånigt ut med så få personer. Det finns säkert 50 personer som är berättigade till platser i Gävles Walk of Fame. Det skulle vara någonting vi kunde vara stolta över.

Mary Sundin