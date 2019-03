Det är en svår konst att vända nederlag till vinst

Replik till Lars Beckman: Får tacka för ditt svar på min insändare om negativ stämning. En svår konst är att att vända nederlag till vinst. I ditt svar finns paralleller till fotbollstränaren på vischan som sa: "Detta var vår bästa match någonsin, vi förlorade bara med 7-0." Med tanke på de tämligen tydliga mandatförluster Moderaterna gjorde i såväl riksdagsval, landstingsval samt kommunalval i Gävle kommun. Däremot gjorde ni inget mandattapp till Riksdagen gällande landstingsvalet, trots tapp på cirka två procent.

Min fråga är om ditt svar har likheter till fotbollstränarens förmåga till att vända resultat i ”rätt riktning”?

Under min tid i Norrbotten valsade under 1970-talet en historia runt (troligen en skröna) om Sovjetunionen. De bjöd in samtliga länder som tillverkade bilar till ett rally ”Sovjet Runt”. Då vägar och andra förhållanden var extremt tuffa försvann deltagande fordon allt eftersom.

Slutligen fanns bara två bilar kvar. Den amerikanska bilen rullade först som vinnare över mållinjen. Tre dagar senare anlände den sovjetiska bilen. I de sovjetiska medierna skrevs: I den framgångsrika och fantastiska rallytävlingen ”Sovjet Runt” belade den sovjetiska bilen en mycket hedrande andraplats. Den amerikanska bilen blev dock näst sist.

Med rätt färgpenna kan man ibland vända nederlag till vinst. Är det någon skillnad om färgpennan innehåller blått eller rött bläck?

Norrbottning (fd)

Lars Beckman sprider en mycket negativ stämning