En värld utan tidningar är en skrämmande tanke

På det välbesökta demokratiseminariet på Högskolan i Gävle (28/1) med Göran Rosenberg och Stina Oscarson uppmanade Bengt Söderhäll auditoriet att prenumerera på en lokaltidning för att stödja den kritiskt granskande journalistiken.

Det är en befogad uppmaning. I vänkretsen hör man titt som tätt att prenumerationen sagts upp. Det är därför inte förvånande att Mittmedia har en ansträngd ekonomi.

Gefle Dagblads granskning av Gävle moské och Nya Kastets skola har gett genljud på riksnivå, se t.ex. ledarskribenten Lisa Magnussons artikel i DN (4/2) under rubriken ”Gävle moskés ledning borde skämmas”.

Den undersökande journalistiken får en allt viktigare roll i takt med populismens framväxt, sociala mediers ovederhäftighet och Trumps uttalade förakt för allt vad massmedia heter. Pressen behövs i kampen för demokrati och sanning, för mångfald och debatt.

I dagligt tal kallas pressen eller medierna ofta för den tredje statsmakten. Att massmedia spelar en stor roll för att avslöja missförhållanden är ovedersägligt.

Watergate-skandalen och turerna i och kring Svenska Akademien talar sitt tydliga språk. Men debatten och åsiktsbildningen hotas av att färre prenumererar på tidningar med åtföljande försämrad ekonomi för tidningsföretagen.

I finlandssvenska Hufvudstadsbladet ser jag dock hoppfulla signaler. Under rubriken ”Coolt att prenumerera på en tidning” (30/1) skriver tidningens chefredaktör att kollegan Helsingin Sanomat kunnat öka sin totalupplaga för andra året i rad, mycket tack vare en föryngring av läsarna och att de digitala prenumerationerna under det senaste året ökat med 38 procent i gruppen under 40 år.

Artikeln är ett led i skolornas och dagstidningarnas gemensamma tidningsvecka som syftar till att öka ungas förmåga till källkritik och att få dem att reflektera över egna medievanor. Borde vara något för Sverige att ta efter.

Alla vill vi göra världen bättre för kommande generationer. Dagstidningarna spelar en viktig roll om vi ska lyckas värna om klimatet, demokratin, vår samhällsordning och kultur.

En värld utan tidningar är en skrämmande tanke. Lika självklart som att vi tar försäkringar för liv och egendom, lika naturligt borde det vara att vi söker trygga tidningarnas fortlevnad genom prenumeration, papperstidning eller digitalt må vara var och ens ensak.

Tomas Attorps