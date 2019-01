Johan Adolfsson tycker att Gävle kommun gör bra reklam för kommunen på Facebook i gruppen Gävlestad.se. Han påstår att tusentals följer gruppen.

Finns det fler än de 845 som vet att gruppen finns? Det är också helt ointressant innehåll för närvarande. Nåja, 845 som gillar gruppen är en bottennotering om det är tusentals som följer.

Gävle är heller ingen stad har sossar hävdat i 48 år, är det ändrat? I så fall ta bort beteckningen kommun och använd stad som beteckning. Kommun kan användas för Gävles ytterområden.

Att Gävle ligger i bakvattnet är tydligt då webbkameror anses vara skadliga för den personliga integriteten. Sätt upp kameror på Rådhuset, Stortorget, Stadsträdgården, Södermalmstorg och hamnens olika delar.

Andra städer framhåller sina sevärdheter via webben, Gävle kryper in i bakvatten och gömmer sig. Exempelvis ska turistbyrån ligga vid Gävle bro och i centrum samt en filial i hamnen under juni och juli då det kommer fyra-15 båtar till kaj. Att det kommer 1 000 husbilar året runt gör att den borde vara öppen helger året runt.

Den dåliga marknadsföringen är också orsak till flygplatsens nedläggning. "Sosseklanen" har inte gjort något för att få dit trafik under 40 år.

PR och marknadsföring hör inte till Gävles starkaste sidor