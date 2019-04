Insändare: Att koldioxidhalten hänger samman med ökande temperatur är väl ingen revolutionerande tanke

Svar till "Klimatintresserad miljövän": Håller med dig om att kunskaper ska vara vägledande. Jag tycker också att det kan vara en god idé att inte avvisa det som en stor majoritet av experterna kommit fram till.

Den graf över global temperaturutveckling som du hänvisade till kan jag inte hitta hos "Remote Sensing Systems".

RSS, har jag lärt mig, är ett företag som specialiserat sig på satellitmätningar av till exempel atmosfärens temperatur och då i det här fallet den nedersta delen, den så kallade troposfären.

De skriver så här: (http://remss.com/research/climate/)

"Over the past 35 years, the troposphere has warmed significantly. The global average temperature has risen at an average rate of about 0.18 degrees Kelvin (samma som Celsiusgrader min anm.) per decade"

Min översättning (hoppas den stämmer):

Under de senaste 35 åren har troposfären tydligt blivit varmare. Den globala medeltemperaturen har stigit med en takt av 0,18 grader per årtionde.

När det gäller IPCC så har jag inte sett nåt där som motsäger att vi haft en faktisk uppvärmning. Fast jag kanske missförstod dig?

Att vi har en ökande global medeltemperatur och att den åtminstone delvis kan förklaras med mänsklig aktivitet är inte i mina oprofessionella ögon så konstigt. Det är väl oomstritt att koldioxid är en växthusgas?

Sedan fossila bränslen började tas i bruk i större omfattning har koldioxidhalten ökat vilket även temperaturen gjort. Att detta hänger samman är väl ingen revolutionerande tanke?

Anders