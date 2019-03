Insändare: Brynässpekulationer från läktarsektion M

Så var då ishockeysäsongen över för den här gången för Brynäs, och det finns en del att fundera över. Det har varit en turbulent säsong, en sportchef har fått gå, spelare har fått gå och tränarna har fått gå. Till vilken nytta?

Jag kan hålla med om att Jesper Jensen inte nådde upp till sin tidigare nivå, men han hade å andra sidan ingen Oskar Lindblom med sig på vänsterkanten, men han hade en Jesper Boqvist.

Tränarna fick silkessnöret efter att Brynäs på de första 15 matcherna bara hade skrapat ihop 21 poäng, vilket motsvarar 1,40 poäng per match.

Nu när säsongen är över kan vi konstatera att Brynäs, under den nya tränaren har spelat ihop 1,30 poäng per match (48 poäng på 37 matcher). Inte sedan säsongen 2014-2015 under Bulans ledning har Brynäs gjort ett sämre resultat (1,25 poäng per match).

Brynäs missade slutspelet. Med den poängskörd de hade under Tommy Sjödin hade de kommit upp i 73 poäng, vilket hade räckt till en plats i play in.

Men den märkligaste affären utspelades dock utanför Brynäs!

Om jag minns rätt, var det redan då slutspelet startade 2018, klart att Aaron Palushaj skulle lämna Brynäs. Vi minns den lille killen med kartongskylten med texten ”Please Stay #8”.

Palushaj fick ett kontraktsförslag från Brynäs, men var inte nöjd med budet. Spekulationerna var om har skulle hamna i KHL, eller i någon av de Tyska, Schweiziska eller Österrikiska ligorna.

Det är då jag menar att Örebro gjorde ett klassiskt misstag. Klubben var i kris, spelarna drog inte åt samma håll och klubbledningen beslöt att till en kostnad, som egentligen var alldeles för hög för en sund ekonomi, värva en storstjärna för att ena laget.

Aaron Palushaj presenterades som Örebros stjärnvärvning, och lokaltidningarna på övriga hockeyorter, ivrigt påhejade av kvällstidningarna, skrev skadeglatt om hur Örebro hade snuvat Brynäs på Palushaj.

Jag tvivlar inte på att Örebro snuvade någon på Palushaj, men det var inte Brynäs, som blev snuvat, Palushaj var redan borta ut Brynäs lagbygge för säsongen 2018-2019. Möjligen blev något KHL–lag snuvat på stjärnforvarden.

Men klubbledningen fick laget att enas – mot Palushaj!

Palushaj glänste, men Örebro gjorde inga framsteg. Plötsligt bröt Palushaj foten i ett intemezzo med egna spelare i en ”hög” på isen. Palushaj var borta och Örebro började klättringen i tabellen.

De lämnade ”dyiga botten” och gick till slut till play-in, och har fortfarande (åtminstone en teoretisk) chans att bli svenska mästare 2019.

Och det skulle förvåna mig mycket om Palushaj spelar i Örebro säsongen 2019-2020.

Ingenjör’n