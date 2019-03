Insändare: Då var det brist på lärare, i dag säger skolchefen att högstadiet i Österfärnebo är för dyrt

Föräldrar och barn vill ha högstadiet i Österfärnebo kvar. Vi hoppas politikerna tar sin egen enkät på allvar och öppnar rekryteringen av lärare vid dagens sammanträde i kunskapsnämnden.

I dag tisdag ska kunskapsnämnden i Sandviken besluta om det skall rekryteras lärare för att öppna högstadiet i Österfärnebo i höst. I underlaget till mötet föreslår skolchefen Inger Norman att skolan skall vara fortsatt stängd. Men nu med helt andra argument än tidigare.

Förra året motiverades skolflytten med brist på behöriga lärare. Politikerna sa att det var en tillfällig flytt som inte hade med ekonomi att göra. Nu gör Norman en helomvändning. Nu sägs att är det för dyrt att ha ett högstadium i Österfärnebo. Så man vill inte ens försöka rekrytera lärare.

Kostnaden sägs vara 3,5 miljoner kronor per år vilket låter mycket men måste ses i rätt sammanhang: Kunskapsnämndens budget är över 950 miljoner kronor! I sammanhanget kan det också vara bra att veta att Sandviken får en extraintäkt varje år i glesbygdsstöd just för att Österfärnebo kommundel ingår – pengar som försvinner rakt in i Sandvikens kassa.

När politikerna i kunskapsnämnden skulle besluta om högstadiets framtid i januari beslutade de att först undersöka intresset bland föräldrar och barn. Nu har svaren kommit.

Nästan alla familjer har svarat att de vill se sina barn på ett högstadium i Österfärnebo i höst. Kanske är det därför som kunskapskontoret och Norman nu byter strategi och pekar på kostnaderna. Och till och med är så fräck att hon ställer vår skola mot tätorten med påståendet att årskostnaden i Österfärnebo motsvarar 17 anställda lärare i Sandviken! Hur den kalkylen ser ut undrar vi.

Politikerna i Sandviken lovade förra året att de ville ha skolan kvar bara det fanns behöriga lärare. Vi hoppas det löftet står sig även nu efter valet. Särskilt var det Centerpartiet, Moderaterna, sverigedemokraterna och Liberalerna som profilerade sig och röstade emot en tillfällig flytt, men även S , V och MP uttalade att de ville ha ett högstadium i Österfärnebo.

I dag har ni chansen att visa om ni står fast vid det löftet. Ju längre tid som går desto svårare blir det att få igång högstadiet igen.

En nyhet som ytterligare ökar behovet av ett högstadium i kommundelen är det HVB-hem för unga som kommer att öppna i Österfärnebo i april. Företaget som vill starta planerar att ta emot åtta ungdomar i högstadieåldern.

De har särskilt valt Österfärnebo för att högstadiet där prioriterat idrott och IT och att dessa unga behöver en lugn och trygg skolmiljö. Detta ger ytterligare elevunderlag och minskar kostnaden per elev för skolan i Österfärnebo.

Vi fortsätter kämpa för service på landsbygden och för att våra barn skall slippa pendla 3 timmar per dag. Vi behöver framtidstro så att fler unga familjer vill flytta hit och vi har elevunderlag som motiverar ett högstadium. En levande landsbygd är Sveriges och Sandvikens kommuns trumfkort, ta hand om och bevara det!

Föräldrar och invånare i Sandvikens kommun

Maria Carlsson, Ulrika Mosell, Thomas Mosell, Carina Friberg, Elin Blue, Victoria Lundell och Maria Brook, Österfärnebo och Gysinge