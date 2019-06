Insändare: De flesta körde lagligt

Hurra! 97,8 procent av de 2146 bilister vi räknade och kollade om de använde mobiltelefonen i handen under tiden de framförde fordon under vecka 17 och 21 gjorde det faktiskt inte. Vi delade in trafikanterna i tre grupper civila, de med tydlig firmamärkning samt kommunala och kommunala bolag.

Men hur ser firmor och kommunen på hur deras anställda som framför fordon som reklampelare samtidigt använder telefonen när de kör?

Dessa var nämligen sämre än de som körde omärkta bilar med över en procent. Räkningarna gjordes under sex tillfällen och på vardera en timme på olika platser i Hofors tätort. Allt från gångfartsområde till 60-sträcka.

Hofors-Torsåkers Bilkår