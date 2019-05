Insändare: Det är inte lätt för oss äldre att logga in på Gavlegårdarna

Att komma in eller logga in till Gavlegårdarnas mina sidor har blivit minsann nästan omöjligt från vilken dator som helst. Om man lyckas komma in och välja boende finns det alternativ som till exempel: Välj mellan: fallande hyra, stigande hyra och så vidare.

Kommer hyran att falla någon gång eller vad menas med det?

Ett annat exempel är när man väljer hur mycket man kan betala i månad kan man välja bara 4 000, 5 000 kronor och så vidare. En hyra kan väl vara 4 300 eller 4 500? Det var bättre när man kunde välja mellan 3 000, 4 000 och 5 000 och så vidare.

Tyvärr har sidan blivit mycket komplicerad och mindre tillgänglig när datorn och hemsidan redan har en användare. Det spelar ingen roll om man lägger till ny användare för att kunna se på "Mina sidor". Helt otroligt

En besviken, förrvirrad hyresgäst

Svar direkt: Jag kan förstå din förvirring när det gäller lediga bostäder efter stigande och fallande hyra

Hej!

Allra först vill jag tacka dig för dina synpunkter. En hemsida förändras ständigt och det är bland annat respons från er användare som hjälper oss att göra saker bättre.

Jag kan förstå din förvirring när det gäller att sortera lediga bostäder efter stigande och fallande hyra. Det riktiga borde vara att sökningen i stället har rubrikerna "Högst" respektive "Lägst hyra" och det är ett förslag jag tar med till våra utvecklare.

När du ska söka lediga bostäder är det alldeles riktigt att du anger ett maxvärde för den hyra du är villig att betala. När du filtrerar listan får du med alla lediga lägenheter, från de med billigast månadshyra och upp till ditt maxvärde.

För att se de lägenheter du tar som exempel, med en månadshyra på 4 300 eller 4 500 kronor, ska du alltså ange 5 000 kronor som din maxgräns. Tidigare fick du göra en sökning för varje prisintervall, nu får du i stället en och samma lista för alla lediga bostäder.

När det gäller dina problem med inloggning förstår jag tyvärr inte riktigt vad du menar. Jag har provat att logga in som annan användare och inte hittat några fel. Kontakta mig gärna så kan vi tillsammans lösa det du funderar över. Telefon: 070-414 02 48.

Ralf Fredriksson

webbkommunikatör Gavlegårdarna