Insändare: Det gäller varumärket – satsa på Brynäs IF

Ledare för ett flertal småföreningar i Gävle gnäller och delvis samma visa sjungs av en hel del politiker och andra tyckare. Men besinna er alla som klagar, för vad handlar det egentligen om? Jo om varumärken, varumärket Brynäs IF som ur reklamsynpunkt för Gävle kommun är värt många miljoner kronor. Om det värsta tänkbara händer och Brynäs IF hockey hamnar utanför den högsta ishockeyserien vore det en jätteförlust av ett välkänt varumärke. När Leksands IF för några år sedan åkte ur högsta serien gick Leksands kommun in med flera miljoner i stöd för att laget åter skulle spela i högsta serien och göra reklam för kommunen och samtidigt indirekt också ge kringeffekter i form av bland annat skatter från inblandade företagare i stan.

Kända varumärken är betydelsefulla för en kommun eftersom åsynen av dem leder betraktarens tankar till Gävle och då sätter Gävle på kartan för mängder av människor runt om i Sverige, Norden och även Europa.

I Gävle hade vi tills nyligen ett par sådana, som nu inte finns här längre: Läkerol pastiller och Ahlgrens bilar (och tidigare ändå Pix pastiller). Ägaren Cloetta valde, trots att företagen var lönsamma, att flytta dem, och därmed samtidigt de viktiga varumärkena, bort från Gävle. Kvar finns nu två: Gevalia och Brynäs IF. Gevalia är privatägt och kan inte räddas kvar i Gävle av kommunen om ägaren får för sig att lönsamheten är högre på annat håll. Räddas kan däremot Brynäs IF:s reklamfria matchtröja (Sveriges snyggaste), logga och varumärke, därför bör kommunen göra denna mångmiljonsatsning på ishockeyföreningen. Motsvarande varumärke har ingen annan förening i Gävle - inte ens Gefle IF fotboll numera.

Pengar till småföreningarnas idrottsatsningar får dessa söka i annat sammanhang och ur annan kommunal kassa. Alltså: Ledare och medlemmar ur Gävles många mindre idrottsföreningar och politiker ur alla partier, besinna er och försök förstå vad det handlar om - varumärken!

Kvar finns förstås också ”varumärket” halmbocken på Slottstorget, den bör politikerna också stödja ekonomiskt - om än inte genom att tända eld på den varje år.

Per Falk