Insändare: Förr hade GIF en helt annan policy när det gäller cuper för ungdomar

Svar till F. d. fotbollsförälder: Läste insändaren i Gefle Dagblad angående Gefle IF:s ungdomsfotboll. Jag håller till fullo med insändaren.

Jag har själv arbetat som ledare med ungdomsfotboll i Gefle IF i 15 år under 1980-90-talen. Då hade Gefle IF en helt annan policy vad gäller cuper med mera än i dag. Då jag möter grabbarna på stan så pratar vi med glädje om den tiden.

Jag känner mig besviken att dagens Gefle IF:s pojk- och ungdomslag inte har tillfälle att uppleva detsamma.Följden av detta kan bli att många ledsnar och slutar med med fotboll.

Det är fegt och dåligt att inte svara på insändaren. Tänk om, Gefle IF!

Fotbollsmorfar de senaste åtta åren