Insändare: Forskning har visat att folk boende i gröna bostadsområden lever längre

Vistelse i naturliga miljöer minskar negativa känslor och stress. Barn som leker vid platser med mycket vegetation får bättre koncentrationsförmåga. Är beskrivna tillstånd resultat av evolutionen? Alltsedan vi klättrat ner från träden rest oss upp på bakbenen och blickat ut över savannen infann sig harmonin, i en miljö vilken än idag bidrar till känslan av befrielse från mental ohälsa. Gävles parker är vårt substitut för savannen. Förtätningsivern hos stadsplanerare är av trendkänslig karaktär följande senaste mode inom städers tillväxtmönster. Det finns föreningar typ YIMBY, (yes in my backyard) vilken önskar se Sveriges städer likt stora (helst höga) sammanhängande byggnader avsaknad grönområden.

Forskningen har visat att folk boende i gröna bostadsområden lever längre, med mindre risk för hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Det ingår knappast i politikers önskemål att skillnader i människors livslängd ska bero på inkräktande förtätningar. Indirekt orsakar förtätningar ändå det, helt avvikande råd redovisade av forskare. Något helt annorlunda än förtätningar utgör avsikten att utveckla vårt köpcentra, i dag bestående av stenrummet Stortorget med sin ringa grönska. Sånt utgör exempel på nytänkande vilket blir till gagn för alla Gävlebor, turister och entreprenörer.

Att förlänga Stortorget till Centralstationen kan inte vara fel, det innebär också att vår egen "havfrue" i det hyperboreiska havet hamnar mer centralt. Där blir den ett adelsmärke för hamnstaden Gävle. Drottninggatan utgör i dag del i ett rutnät bestående av geometriska rektanglar utgående från Gavleån norrut, en gång skapad från en av stadsbranden styrd arkitektur. Samhällsbyggnadsnämnden är del av Gävles kommunledning och uppvisar, tillsammans med involverade tjänstemän, mod och kreativitet med ombyggnadsplanerna. Naturligtvis får de motstånd av konservativa krafter som ser allt som bättre förr. Verkligheten är dock uppenbar, Översiktsplan Gävle kommun år 2030 redovisar prognoser inriktade på mer än 150000 invånare år 2050.

Naturligtvis måste den lilla kvadrat Gävles köpcentra utgör utvidgas och vem vet kanske tillskottet från Drottninggatan visar sig otillräckligt. Det överlåter vi till vår store "havfrue" att avgöra.

Ove Lennström