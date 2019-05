Insändare: Gud tvingar sig inte på någon utan valet är ditt

Signaturen Mats A och nu senast också Torbjörn E har svarat på en tidigare insändare från Lars Holmström, som uttalade sin glädje över sin kristna tro och vad den kan innebära.

Mats A ställer ett antal frågor angående hur Gud exempelvis kan tillåta ondskan när hen är allsmäktig.

Torbjörn E funderar över hur detta med jungfrufödsel kan fungera. Och så vidare.

De båda sällar sig till den skara som gärna belåtet framkastar sådana frågor med avsikten att troende skall bli svarslösa och stumma. "Sug på den du" eller som engelsmännen säger "Put that in your pipe and smoke it".

Det för dem kanske lite trista, är att de slår in öppna dörrar. Många av oss troende ställer samma frågor. Och kanske är det lite oväntat för dem också, att många av oss, däribland jag själv, utan omsvep erkänner – vi har inga svar.

Betyder det då att jag med svansen mellan benen måste lämna min tro?

Riktigt så enkelt är det nu inte. Tro är framför allt inte fråga om logisk slutsatsdragning. Tro är inte vetenskap. Vetenskap är inte tro.

Den som söker logiska motsägelser eller för den delen hemska berättelser i Bibeln i avsikt att hitta saker att kritisera, har ingen svår uppgift. Den som läser Bibeln med en annan inställning har också mycket att finna. Det är en fråga om val.

Ett av de vackraste styckena i Bibeln om jag får välja är detta:

"Herren är min herde, ingenting skall fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg." (Psaltaren psalm 23)

Stycket fångar mycket av vad min tro handlar om. En tro, ett hopp, om att det ändå mitt i alltihop finns något som är större än jag själv, större än det synliga, något kärleksfullt som är beredd att ta min sökande hand och gå med mig, vad än jag möter.

Mats A förfasar sig över Lars Holmströms insändare som han uppfattar som ett försök att "pådyvla andra sin tro". Men många som på allvar funnit en tro och känner glädje över det, vill gärna berätta om det för andra. Är det så konstigt?

Den som har upplevt något stort vill ju gärna berätta. Sedan är det upp till var och en att ta emot eller förkasta.

Gud tvingar sig inte på någon. Valet är ditt.

Totte Jonsson

Gävle