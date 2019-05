Insändare: Här har du fakta så du slipper spekulera om Gefle IF i fortsättningen

Svar till ”Fotbollsintresserad”: Det finns så många sakfel i din insändare att jag knappt vet var jag ska börja säga emot dig. Jag är inte bara fotbollsintresserad utan kunnig och kan därför komma med fakta så slipper du spekulera i fortsättningen.

Gefle IF:s herrlag har en budget vad gäller spelarlöner. Den följs. Dr värvar därmed inte ”trots att det inte finns pengar”.

Damlaget bekostar ingenting själva, de får tvärtom alla utgifter betalda. Föreningen står för planhyror, domarkostnader, bussar, mat, tränings- och matchkläder, löner till ledare. Detta trots att de inte drar in många kronor.Helt ärligt så är damlaget en stor bidragande orsak till Gefle IF:s dåliga ekonomiska sits då de som sagt inte har några intäkter utan enbart utgifter.

Brynäs IF har ett damlag, ja. Dessa 20 spelare är kanske mer priviligierade inom ishockeyn än motsvarande inom fotbollen. Men Brynäs har inga egna flicklag, där ligger fotbollen och Gefle IF med sina 400 flickor i åldern 5-15 år flera år före.

Kommunen är som du kanske läst i tidningen de senaste veckorna inte längre någon stor sponsor till Gefle IF. GGIK får mer pengar från Gävle Kommun. Gefle IF fick i år 50 000 kr som ska fördelas mellan herr- och damlaget. Jag kan garantera dig att de 25 000 som avser damlaget förbrukas av just damlaget. Det är ungefär vad två bortamatcher kostar föreningen.

Fotbollskunnig