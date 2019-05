Insändare: Har X-trafik egen tidrräkning?

Jag är en pendlare som åker tåg mellan mitt hem i Ockelbo och mitt arbete i Gävle. De gånger det fungerar och man slipper be någon trumpen medpassagerare att flytta sin väska är jag nöjd. Ibland är det dock inställda turer och förseningar som tär på tålamodet.

Som ett plåster på såren för oss pendlare så kan vi ansöka om förseningsersättning om tåget är mer än 20 minuter försenat. Det är inga stora summor det handlar om men det är ändå en hygglig gottgörelse och gest.

Problemet är att X-trafik tycks ha en egen tideräkning eller använder ett slags Donald Trump-retorik när de hävdar att den tid man själv angett inte gäller utan hänvisar till följande: "Enligt våra uppgifter blev tåget försenat med 10 minuter...".

Detta svar fick jag när jag hade ansökt om ersättning för ett tåg som var 22 minuter försenat redan när det lämnade perrongen i Gävle.

En annan gång åkte jag från Ockelbo till Gävle och då var tåget prick 20 minuter försenat vilket inte, enligt X-trafiks regler, skulle berättiga ersättning då förseningen ska vara mer än 20 minuter men det intressanta var ändå X-trafiks svar: "Enligt våra uppgifter blev tåget försenat med 7 minuter...".

Det är inte pengarna som plågar mig utan det är känslan av att inte bli trodd som skaver. Det är även frustrerande att inte få något svar när man ber om det utan bara tystnad. Det är en Kafkaliknande känsla av att det inte spelar någon roll vad du påstår; vi gör som vi vill ändå. Är det så?

Förvirrad pendlare

Svar direkt: Vi kontrollerar alltid Trafikverkets loggar om förseningen

Vi vill att våra kunder ska få en trevlig och behaglig resa samt kunna lita på att kollektivtrafiken kommer fram i tid. När vi av olika anledningar inte lyckas hålla tidtabellen och det drabbar dig som resenär kan vi ge dig det vi kallar för förseningsersättning.

När en ansökan om förseningsersättning kommer in till X-trafik kontrollerar vi alltid via Trafikverkets loggar hur stor förseningen varit på angiven tågtur. Det händer att ett tåg som varit försenat när det lämnade en station ibland kör in ett par minuter innan ankomsten vid nästa station, samtidigt som det också kan bli ytterligare försenat.

Hör gärna av dig till vår Kundservice på 0771-9 10 10 9 om det är någon specifik händelse du vill att vi ska kika närmare på.

Peter Stewing

enhetschef Kundservice X-trafik