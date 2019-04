Insändare: Hur klarade 1990-talets lärare av undervisningen?

Den 20 augusti 2018 skrev rättsexperten Dennis Martinsson följande i GD:

"Enligt BRÅ har misshandelsbrotten inte har ökat. Tvärtom. Den sortens brottslighet har minskat sedan början av 2000-talet. Också när det gäller dödligt våld, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död, ser statistiken ut på ungefär samma sätt. Tydligare blir kanske statistiken om det dödliga våldet ses i ljuset av fall per 100 000 invånare. Det är ett vanligt jämförelsesätt. Då handlar det om 1,1 per 100 000 invånare och år. I ett internationellt perspektiv är siffran extremt låg. Den siffran har också varit ganska konstant under en längre tid. Men den har också varit betydligt högre än i dag, till exempel under början av 1990-talet."

Det har bara gått ett halvår sedan den här artikeln, som bygger på vetenskap, publicerades.

Jag frågar mig varför det behövs fler poliser i Sverige. Eftersom brotten snarare har minskat än ökat så drar jag slutsatsen att dagens poliser inte klarar av sitt uppdrag.

Jag läser GD:s artikelserie om våldet i skolan och funderar över hur 1990-talets lärare klarade undervisningen, medan dagens lärare verkar helt oförmögna att bringa lite ordning.

Ordning och reda