Insändare: Jag har inget gemensamt med gärningsmannen

Min far gick bort alldeles för tidigt. Efter flera års sjukdom. Leukemi. Långsamt och obönhörligt bröt kräftan ned honom, dränerade honom på all kraft, han blev tröttare och tröttare, han som varit ett spänstfenomen. All skedde inför ögonen på mig i mina skälvande tonår.

Han hade hunnit fylla 46 när jag kom till världen. Jag är sladdbarn. Han kändes mer som en morfar än som en pappa. Mina kompisars pappor tycktes mig unga i jämförelse. När han började bära hörapparat, stora och klumpiga på den tiden, drog jag mig för att ta hem kompisar, så att de skulle se vilken gammal pappa jag hade.

Vår kontakt var trevande, det flöt inte på självklart och spontant mellan oss. I samtalen sökte jag ord, försökte tänka ut på förhand vad jag skulle säga. Det blev ofta fel. Ur min mun kom konstigheter.

Olika som personer var vi, totalt olika. Om han nu som min far skulle vara min förebild, min "role model" som det heter nuförtiden. Han en praktiker, inte jag som har tummen mitt i handen.

Fotbollsintresset hade vi gemensamt. Båda höll vi på det rödvita Sandvikens IF. Vi kunde se någon match på Jernvallen tillsammans, när pappa fått fribiljetter till sittplats på huvudläktaren, han kände en i styrelsen. Han köpte mig en fotbollsdräkt i SIF:s färger.

Hur vara som man? Jag kan inte påstå att jag medvetet observerade honom för att lära. Inte pratade vi om det. Definitivt inte om hur män skall förhålla sig till kvinnor. Har du någon fjälla, Lars? – Äh.

Och så var det bra med det.

I tonåren var det min mor som på grund av min fars orkeslöshet även tvingades ikläda sig rollen som fadersgestalt. Konflikter och bråk mellan oss. Ofta hamnade jag i underläge. Hon var inte att leka med.

Relationen till en stark och dominant kvinna, min mor, kom redan tidigt att färga mina relationer med kvinnor. Jag kunde vara elak och dum utan att jag förstod varför. Som behövde jag hävda mig, kompensera, ge igen. Men det tog sig aldrig fysiska uttryck.

Den där skådespelaren med cowboyboots på Dramaten som inte namnges i de stora medierna, hur han fick sin perverterade, eller hur nu den ska karakteriseras, kvinnosyn, det vet jag inget om, vill heller inte veta. Det kan aldrig försvara eller ta bort det han gjort.

Jag vägrar hursomhelst gå med på att vi ingår i samma retoriskt fördömda kategori, han och jag. Varken i djurens – "alla män är djur" – eller patriarkatets.

Vi är båda män men jag tar inget ansvar för honom. Har inget gemensamt med den sadistiske illgärningsmannen.

Lasse Ekstrand