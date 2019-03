Insändare: Känsla eller fakta i klimatdebatten? Svenskarna är faktiskt bara 0,1 procent av jordens befolkning

På insändarsidorna i länets lokaltidningar och i media generellt återkommer med jämna mellanrum ett känslobaserat mantra om vad svensken i gemen måste göra för att rädda jorden och klimatet.

Sluta flyga och sluta äta kött är vad det brukar går ut på. Men om man lite nyktert och faktamässigt tittar på vad dessa mantraspridare påstår visar sig faktisk en annan sida – världen består inte bara av Sverige. För i Sverige bor bara drygt 0,1 procent av jordens befolkning.

Enligt internationell statistik via IEA (International Energy Agency), där Sverige är medlem, eller EDGAR, släpper Sverige per capita ut cirka 4,5 ton koldioxid per år, som jämförelse är medelvärde för samtliga länder 4,8 ton koldioxid per capita. Det innebär att Sverige står för drygt 0,1 procent av världens koldioxidutsläpp.

Om nu alla i Sverige slutar äta nötkött, vilket ska ge en bra känsla, minskas de utsläpp som nötkreaturen medför med, just det, 0,1 procent. För av jordens alla nötkreatur finns en promille i Sverige, vilket kan läsas i statistik från exempelvis FAOSTAT (Food and Agriculture Organization of the United Nations).

Om alla i Sverige även slutar flyga minskar utsläppen av koldioxid ytterligare, dock med långt mindre än 0,01 procent. För enligt det statliga affärsverket, Luftfartsverket, står det svenska flyget av cirka fem procent av Sveriges totala utsläpp av koldioxid.

Så när många i Sverige antingen tror att Sverige är världen eller att hela världen lyssnar på vad vi säger och gör och slutar äta kött, slutar flyga och så vidare är det lätt att konstatera att i andra delar av världen gör de annorlunda. I exempelvis Kina öppnas i oktober Pekings nya flygplats som är tänkt att kunna hantera 72 miljoner passagerare varje år, till och med 100 miljoner om så behövs.

En annan viktig fråga är hur mycket jag, som svensk skattebetalare, kommer att miljöbeskattas av den nuvarande regeringen för att kompensera för all den utveckling som sker utanför Sverige, till exempel de 216 nya flygplatser som de kinesiska myndigheterna avser att bygga de kommande 15 åren.

Så även om svensken i gemen, i sann rödgrön anda slutar med så mycket som möjligt, utan att dö på kuppen, beskattad upp till hårfästet och med en känsla av att göra gott, sätter sig på en överväxt betesmark och spelar på läppen så blir koldioxidutsläppen i världen ändå kvar till nästan 99,9 procent.

Stig Mörtman