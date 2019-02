Insändare: Kom igen tjejer, var håller ni hus? Se till att stötta våra damer!

Jag tycker att det är sjukt att det är en sådan stor skillnad mellan dam och herrhockey. En helg följde jag med min pappa på hockey i Leksand, vilket jag gör ibland.

Den här gången var det maratonhockey, två matcher efter varandra. Först skulle herrarna spela en ishockeymatch, och sedan damerna strax efter.

Det pratas ganska mycket om jämställdhet i dagens samhälle och om hur ojämlika en del saker är, men nu fick jag verkligen se det själv.

När herrarna spelade var det som vanligt jättemycket folk i arenan, men under damernas match var det få som tittade. Under herrarnas match var det cirka 5 000 åskådare, men under damernas så var det endast 1 500 som stannade kvar. Det tycker jag är galet, då man dessutom mutade publiken med gratis fika och 30 procent rabatt i shopen.

Jag kan i och för sig förstå att det är en viss skillnad då herrarna spelar tuffare och bland annat får tacklas, men jag hade aldrig kunnat ana att det var såhär stor skillnad. Trots de bra erbjudandena så var det väldigt få som stannade kvar.

Nu var de i och för sig nöjda med publiksiffran, eftersom att det var många fler än vanligt.

Jag undrar hur lite folk som faktiskt brukar titta på damerna i vanliga fall, eftersom att det var ovanligt många just denna gång. Det är skrämmande att det är så här år 2019.

Jag tycker verkligen att vi måste börja göra något, för annars kommer detta att fortsätta. Alla kvinnor där ute, sluta gå på herrarnas hockeymatcher och supporta våra damer i stället!

En upprörd 14-åring