Insändare: Kort sagt om brott, Brynäs, parkering, bibliotek, väg 303, Liberalerna och IS-återvändare

En fundering om polisens och åklagarnas resurser: Det är tydligen mycket viktigt för polis och åklagare att lägga ner mycket tid på någon som tjuvskjutit en varg. Men alla andra brott då?

Stiganders

Årets upplaga av Brynäs måste vara den sämsta sen guldåren under 1960- och 70-talen. De har varit sämst när det gäller förlängningar och straffslag, näst sämst i antalet gjorda mål för att inte tala om baklängesmål och klantiga utvisningar. Vad är det som har hänt? Tränar man inte på sådana detaljer längre? Har rest mycket i mitt arbete och blivit stolt att folk vill prata om Brynäs när de får reda på att man är Gävlebo. Nu är de plötsligt ett stryklag som delar ut lättförtjänta poäng.

Brynäsare sen -64

Vägskylten "Fjärran Höjderbadet P" är ett stort skämt. Under dagtid är hela parkeringen full av bilar trots att det inte är speciellt många som badar.

Charlotta

Förr var biblioteken en oas där man kunde läsa tidningar i avkopplande miljö, nu är det ofta ett evigt pratande om allt möjligt, ofta om anhöriga, bekanta och diverse sjukdomar. Häromdagen på Sätra bibliotek, där elever använder lokalen som träffpunkt, la sig en tjej i soffan i läshörnan med en filt över sig. Utan att personalen reagerar. Bredvid ligger en tjej och lyssnar med hörlurar i mobilen, med skorna på i soffan. Låt oss som vill läsa tidningar få en avskärmad yta så vi slipper prat!

Läshungrig

Svar till student 14/3: Jodå. Vi har både sett och hört den bibliotekarien. Endast en av dem som beter sig på det där viset. Det är flera som har blivit påhoppade av hen. Och naturligtvis ska folk få prata, det gör dom både här och där.

Kom ner på jorden lilla vän

Insändare: Den oprofessionella bibliotekarien som viftade med handen

Varje dag under vintern på väg 303 mellan Hagsta och Ockelbo är det olyckor, incidenter och avåkningar. Vi betalar väl också vägskatt som övriga trafikanter. Man ska väl inte köra med livet som insats. Kör man försiktigt så har man en fullastad timmerbil på 30 ton två meter bakom bilen.

Skattebetalare

Enligt ”Svitjodkrönikan” från 1960-talet ledde Bertel Pendelkråka de Mångvilliges flock. Det är väl det som Jan Björklund nu gör när han leder nutidens Liberaler?

Sören Svensson

Varför ta in detta IS-folk i landet? Sen kan man ju undra varför det är så synd om dem just nu och varför de svälter. Fick de ordentligt med mat och mådde bra när kriget pågick? Gå nu inte på alla dessa "stackars" varianter och släpp in folk som bara kommer att kosta samhället pengar i form av otrivlsel och elände. Låt dem vara kvar där de är. De valde ju att åka dit.

DDT