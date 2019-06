Insändare: Kort sagt om organdonation, GD/GIF, kronprinsessan, Liberalerna, Strandhäll och Begler, offentlig ekonomi, bedrägerier och val

Det är tråkigt att donatorer som ställer upp med organ endast får erstätning för förlorad inkomst. Det är en skam, för våra politiker säger att det inte ska kosta något för att ställa upp som donator. Men de får bara sjukpenning, alltså förlorar dom 20 procent av sina inkomster. Jag vet flera som skulle kunna ställa upp men de har inte råd. Fy fasiken att vi inte ens har pengar till detta.

Håkan Mukka

Jag blir på riktigt upprörd över dess gnäll om att plocka bort resultaten för barn, för varför ska man anstränga sig om det inte finns en måttstock att gå efter? Tror man på riktigt att GD/GIF hade levt vidare efter alla dessa år om man inte hade visat resultat? Finns inte en chans att tävlingen hade funnit utan dessa fantastiska tider. Titta bara på lagidrotten. Sen man tog bort resultaten så har antalet utövare minskat i både hockey och fotboll.

Mvh

Seb

Kronprinsessan Victoria begärde fram en helikopter för att kunna åka hem fira brorsans 40-årsdag. Jag undrar vem som betalar?

Rojalist

Nu har Liberalerna chansen att få en ledare som kan lyfta partiet. Missa inte den chansen, utan nominera Nyamko Sabuni! De andra två kandidaterna: Gäsp!

Walle

Alla vet att minister Strandhäll inte själv tagit beslutet att entlediga generaldirektör Begler. Förmodligen har hon blivit uppmanad att göra detta av regeringens inre cirkel – statsministern, finansministern och civilministern. Märkligt att ingen i oppositionen har påpekat detta. Uppslutningen vid riksdagsdebatten när ärendet diskuterades var mangrann från regeringen och Strandhäll fick sitta på hedersplats bredvid Löfven. Speglar det hans dåliga samvete?

Björn Frankson

Det lustiga med offentlig verksamhet är att hur illa det än går och hur många "stjärnor" man tillsatt och sparkat (med saftiga avgångsvederlag) så vill man alltid ha mer pengar. Varför lyckas man aldrig rekrytera folk på ledande positioner som kan spara och anpassa kostymen på ett rationellt sätt? Det ska spenderas på än det ena och än det andra stolliga projektet som inte gagnar någon innevånare. Varför detta slarv? För övrigt borde lagen om offentlig upphandling förbjudas. Det blir alltid dyrast möjligt. Anställ kunniga inköpare i stället som kan konkurrensutsätta leverantörer vid varje upphandling.

DDT

Assistansbedrägerier, bedrägerier med tandvårdsersättning och vem vet hur mycket bedrägerier som sker med bistånden till utlandet som berörd myndighet har noll koll på och noll uppföljning av? Är det inte dags att regeringen nekas ansvarsfrihet? För att inte tala om Palmegruppen, vem finansierar den? Hur många sysselsätter den? Är det någon som på allvar tror att det leder någonstans?

GH

Under riksdagsvalet och nu EU-valet har jag lyssnat till politikernas löften till leda under många debattprogram. Så nu vet jag exakt vilka fel och kriminella handlingar varje parti har gjort under senaste åren. Jag har fått höra hur dåliga alla andra partier är och hur bra partierna själva anser sig vara. Hör och häpna, inget parti har övertygat mig att tro på dem. Till nästa val föreslår jag att dessa politiker börjar berätta vad de själva planerar att göra och åstadkomma för folkets bästa och sluta kritisera alla andra partier eller oss väljare som aldrig kan rösta rätt.

Anja